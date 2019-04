Union tilbage for en stund

Kampen mod Roskilde KFUM blev flyttet til Genforeningspladsen

Af Jan Løfberg

Egentlig skulle Boldklubben Union i lørdags have spillet sin hjemmekamp mod Rodkilde KFUM på Brønshøj Boldklubs kunstgræs i Tingbjerg. Men tre dage før kunne Union på sin hjemmeside meddele, at man for en stund rykkede tilbage på den normale hjemmebane på Genforeningspladsen, fordi omlægningen af pladsen går senere i gang.

Banen var der ikke noget i vejen med. Union pressede godt på kampen igennem, men de stærke Roskilde-forsvarere holdt stand. 0-0 efter 90 minutter.

Udekamp for Union på lørdag kl. 13 mod Kastrup Boldklub på Røllikevej. Kastrup er isoleret i bunden og har tabt de seneste syv kampe.