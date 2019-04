Varmede op til topbrag med 10 mål

Husum Boldklub slagtede Prespa med 10-1 i Københavnsserien

Af Jan Løfberg

Det startede lidt sløvt, men da først Husum Boldklubs spillere havde fundet vejen til nettet, så gik det hurtigt i fredagens kamp mod Prespa. Husum vandt 10-1 og er i den grad i form til den vigtige topkamp mod Tårnby FF på fredag.

– I kampens første 20 minutter havde begge hold nogle store chancer for at komme på tavlen. For Husum var der forsøg fra både Josef Moussa, Mikkel Howalt og Mikkel Bo Eriksen, men alle gange stod Prespas keeper Sahin Danismaz i vejen, mens Prespa ødslede en friløber væk.

Efter 21 minutters spil fik Husum hul på bylden og så gik det stærkt. En fejlaflevering af Prespa lige ud til Moussa, der spillede bolden i dybden til Rasmus Rosenberg, der iskoldt sendte bolden forbi målmanden og i mål. 1-0 til Husum, skriver Christian Haslund i sit referat.

Han fik rigeligt travlt med at notere målscorere, for i de følgende ti minutter scorede Husum tre mål: Mikkel Holm Jensen, Mikkel Bo Eriksen og Josef Moussa. Herefter holdt Husum scoringspause på 16 minutter.

Hattrick

– I pausen foretog Husum et par udskiftninger. Ind kom bl.a. Nicolai Nielsen til sin debut, og det skulle blive en kamp, han nok ikke glemmer foreløbig. Der var spillet mindre end to minutter af 2. halvleg, da Husum bragte sig foran 5-0. Mikkel Bo Eriksen kom til baglinjen og forsøgte, med en tværaflevering, at finde en medspiller. Her kom Prespas Josef Diab i vejen, men var uheldig at få bugseret bolden over egen mållinje, noterer Haslund.

Nicolai Nielsen scorede til 6-0, 9-0 og 10-0. Et hattrick i debutkampen – ikke hverdagskost. Yannick Rasmussen (7-0) og en anden debutant René Wolpiansky (8-0) kom også på tavlen.

I kampens sidste minut lykkedes det for Prespas Issa Ajanne at reducere til slutresultatet.

Kl. 18.15 på fredag skal Husum til Vestamager. Tårnby FF kæmper for at kunne spille på opvisningsbanens med rigtigt græs: – De vil helst undgå at møde os på kunstgræs, for det er vi jo vant til, siger Husums træner Lars Halkier. Husums supporters sender en bus med tilhængere til Amager:

– Tårnby FF tabte 0-2 til KFUM. Her manglede de deres topscorer, men han ser ud til at blive klar mod os. Det bliver en svær kamp, men humøret i truppen er naturligvis, som det skal være efter en god start med to sejre, siger Lars Halkier.