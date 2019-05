1. maj med taler og sang

Borgerrepræsentant Laura Rosenvinge havde stemt guitaren og 1. maj talen var hendes egen fine sang. Foto: ef

Af Erik Fisker

Traditionen tro fejrede de lokale socialdemokrater i Brønshøj-kredsen Arbejdernes Internationale Kampdag den 1. maj et tidligt morgenmøde med et veldækket morgenbord, sange og taler. I år blev mødet afholdt i Vanløse Kulturstation, og talerne blev holdt af kredsens folketingskandidat Yildiz Akdogan og de to borgerrepræsentanter fra kredsen, Jakob Hougaard og Laura Rosenvinge.

Ikke overraskende var indholdet af de mere traditionelle taler centreret omkring de mere landspolitiske spørgsmål, herunder udsigten til det kommende folketingsvalg. Borgerrepræsentant Laura Rosenvinge havde en lidt anderledes tilgang til sin 1. maj tale, da hun havde medbragt guitar og sin egen komponerede sang ”Ikke i min baghave” med omkvædet ”Jeg kræver forandring bare ikke i min baghave” med henvisning til blandt andet vindmøller, boligbyggeri, borgere med handicap, en spejderhytte og flygtninge.