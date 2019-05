11 mål har kun givet tre point

Masser af mål i Unions tre seneste kampe. Klubben er sikker på en ny sæson i DS

Af Redaktionen, redigeret

Når man som Union har gjort, nemlig scoret 11 mål i tre kampe, så skulle der jo helst have tikket flere end tre point ind på kontoen. Men i to af kampene væltede målene ind bag det forsvar, der inden disse kampe var danmarksseriens bedste.

Først tabte man 4-5 til TFC Odsherred, og derefter blev man slået 4-3 af topholdet FA 2000. Men i lørdags lykkedes det så hjemme på Genforeningspladsen så at vinde 4-1 over Fremad Valby.

Mads Petersen bragte Union på 1-0 efter blot tre minutter. Ti minutter før pausen udlignede Fremad Valby, men straks fra start i 2. halvleg scorede Mads Petersen igen. Fem minutter senere øgede Uffe Troensegaard til 3-1, inden Mads Janell Søndergaard øgede til slutresultatet 4-1 et kvarter før tid.

Med sejren er Union reelt sikker på at få en ny sæson i danmarksserien. Dermed har Unions succestræner Morten Vinther fået opfyldt den sportslige ambition som den 119-årige klub stillede før sæsonen, nemlig først og fremmest overlevelse. Union har aldrig tidligere været så højt oppe sportsligt. Nu kan man se frem mod næste skridt: divisionerne.

På lørdag kl. 13 spilles tredjesidste kamp. Her skal Union en tur til Smørum for at møde LSF. På sin hjemmeside meddeler Union i øvrigt, at Genforeningspladsen og skøjtebanen alligevel ikke skal renoveres. Det betyder, at klubben igen kan rykke kampe og træning ind på sit primære anlæg tæt ved klubhuset.

Union skriver på hjemmesiden: – Det skal ikke være nogen hemmelighed, at den megen forvirring omkring baneforholdene har været til stor gene for vores planlægning og arbejde, ligesom de skiftende træningstider og -steder, har været til stor irritation for spillere, forældre og frivillige. Desværre er det ude af vores hænder, og vi kan kun håbe på, at Københavns Kommune kan finde en fornuftig og varig løsning på problemerne omkring Genforeningspladsen. JL