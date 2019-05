Åbent brev til to borgmestre om Tingbjerg Kulturhus

Alle snakker om hvor godt og dejligt vores nye kulturhus her i Tingbjerg er, og det er da også en flot bygning. Men forholdene rundt om er vi nogle der er lidt trætte af…

Af Niels og Laila Friberg, Arkaderne 64

Kære Karina Vestergaard Madsen og Franciska Rosenkilde

Det er ikke rigtig muligt at komme til med en kørestol, og ofte meget besværligt med en barnevogn, man kan ikke nøjes med at åbne en dør, men begge døre skal åbnes, hvis man skal ind i kulturhuset med en barnevogn eller i kørestol og der er kun døråbner i den ene side.

Derudover står der en container på fortovet ude foran svømmehallen (lige ved siden af kulturhuset) så man ikke kan gå forbi uden at skulle ud på vejen, hvilket vi oplevet at selv de små børn fra skolen bliver nødsaget til for den smule plads der er til at gå på ved siden af containeren, er en stor mudderpøl det meste af tiden, og meget ujævn når der er tørt. Spørg man i kulturhuset siger de at det er en container som er glemt fra da man byggede huset. Og når det er sagt står det for øjeblikket også en skurvogn og spærre samme sted.

Så har I valgt at det skal være brosten på forpladsen. Dette er også rigtig fint, der er to slags brosten hvor de toppede virker som ”pynte” belægning og der er nogle flade brosten som virker lagt som om det skulle marker et fortov. Dette ville også være rigtig fint og give god mening hvis ikke det var fordi der er sat cykelstativer op på en måde så cyklerne holder på dette ”fortov” og så har I valgt at der skal være parkeringsplads foran kulturhuset, dette er meget fornuftigt, men er også placeret hen over det vi vil mene er et fortov, hvilket gør det næsten umuligt for en kørestol at færdes der, for toppede brosten og kørestole er ikke gode venner.

Og vi vil meget gerne invitere jer ud til en rundvisning i kørestol og med barnevogn så i selv kan se hvor der kan være problemer for det små og de svage i samfundet.