– Anmeld og brug ”Din Betjent”

Foto: Kim Matthäi Leland

Lyder opfordringen fra politiet, der nu også vil være mere synligt i Brønshøj

Af Erik Fisker

Efter forlydender om blandt andet chikane og butikstyverier i Brønshøj har både politikere og politi markeret sig. Politikerne med spørgsmål til justitsministeren og politiet ved en øget tilstedeværelse på blandt andet Brønshøj Torv.

– Vi har ikke modtaget nogen anmeldelse på forholdene omkring chikanen mod pølsevognen, og vil ikke af egen drift indlede en efterforskning på det foreliggende grundlag, siger politiinspektør Tommy Laursen til Brønshøj-Husum Avis. – Vi vil i den kommende tid være endnu mere synlige blandt andet på Brønshøj Torv og vil jævnligt stille et ”mobilt politikontor” op på torvet. Jeg vil samtidig opfordre alle til at politianmelde forhold, der skaber utryghed eller er direkte kriminelle. Jeg synes generelt, at vi har en god dialog med de lokale borgere, og det vil vi meget gerne fortsætte, siger Tommy Laursen.

Tommy Laursen opfordrer også til at borgerne benytter ordningen ”Din Betjent”, som er nærpolitibetjente, der kan kontaktes, hvis man oplever problemer med tryghed eller sikkerhed i lokalområdet. ”Din Betjent” er i tæt dialog med beboere, virksomheder, skoler, ungdomsklubber og andre lokale institutioner.