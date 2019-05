Indiens ambassadør Ajit Gupte plantede et magnolietræ i Nørre Gymnasiums kantingeård. Foto: Charlotte Nielsen.

Den indiske ambassadør holdt foredrag på Nørre G i anledning af 150-året for Mahatma Gandhis fødsel

Af Susanne Simon

Det er ikke hver dag, at der kommer besøg fra Indien på Nørre Gymnasium. Men i sidste uge lagde den indiske ambassadør, Ajit Gupte, vejen forbi gymnasiet, hvor han holdt foredrag for knapt 200 elever.

Anledningen til besøget var, at det i år er 150 år siden Mahatma Gandhi blev født. Gandhi forandrede ikke bare Indien, men også verdenshistorien med sit krav om, at Indien skulle frigøres fra det engelske imperium og være et selvstændigt land.

Syv af skolens klasser var samlet, da Gupte holdt foredrag om den store betydning, som Gandhi havde for både sin samtid og for det 20. århundrede. Gandhi baserede store dele af sin kamp for uafhængighed på ikke-voldelige aktioner, som siden har været inspiration for blandt andet fredsbevægelserne.

Da foredraget var slut, gik Gupte og eleverne ud i skolens gård. Vejret bød på blæst og kulde, men både ambassadøren og eleverne trodsede det friske forårsvejr og gennemførte en ceremoni, hvor et smukt magnolietræ blev plantet i kantinegården. Træet vil i de kommende årtier vokse og være et varigt minde på skolen om Gandhi og hans mission om at kunne forandre verden til det bedre uden brug af vold.

Eleverne fulgte interesserede med i både foredrag og træplantning. Flere gav udtryk for, at det var spændende at få større indblik i det enorme land, som de oftest forbinder med nogle få, genkendelige stereotyper som Bollywood og badeferier i Goa.