Bliv frivillig til folketingsvalget

Københavns Kommune har brug for frivillige til folketingsvalget. Nu kan man tilmelde sig som valgtilforordnet

Af Erik Fisker

Frivillige spiller en stor rolle i den praktiske afvikling af valg i Københavns Kommune. Ved folketingsvalget onsdag den 5. juni kan man nu melde sig som frivillig.

Som valgtilforordnet udleverer man stemmesedler til vælgerne på valgstederne, sikrer at stemmerne kommer i valgurnerne, og hjælper til med at tælle stemmerne op, når valget er slut.

– For mange frivillige er det en rigtig god oplevelse at være en del af den demokratiske festdag, som valgdagen er. De frivillige spiller en central rolle i afviklingen af sådan et valg, og vi håber derfor, at mange københavnere nok engang har lyst til at blive valgtilforordnede, når vi skal stemme til folketingsvalget, siger direktør i Kultur- og Fritidsforvaltningen Thomas Jakobsen. På kk.dk/valg kan man melde sig som valgtilforordnet, ligesom der kan findes yderligere information om folketingsvalget 2019.

For at blive valgtilforordnet skal man være stemmeberettiget i Københavns Kommune. Udover morgenmad, frokost og aftensmad, får man som valgtilforordnet en diæt på 1.275 kr. for deltagelse på valgdagen fra kl.7 om morgenen, og til optællingen er afsluttet. Selve valget åbner kl. 8.

Her skal der stemmes

I Københavns Kommune er der 53 valgsteder. Man skal stemme på det valgsted, der står på valgkortet – eller brevstemme inden fristens udløb. Vælgerne er til folketingsvalget opført på valglisten på det sted, hvor de var tilmeldt folkeregisteret den 21. maj. Valgstederne er ved folketingsvalget åbne kl. 8 -20.

Ved valget til Europa-Parlamentet er vælgerne opført på valglisten der, hvor de var tilmeldt folkeregisteret den 10. maj.

Brevstemmer

Der kan brevstemmes til folketingsvalget frem til lørdag den 1. juni og frem til torsdag den 23. maj kan der også brevstemmes til Europa-Parlamentsvalget.

Der kan blandt andet brevstemmes på BIBLIOTEKET på Rentemestervej og på Brønshøj Bibliotek.