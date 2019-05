Husum Bibliotek holder stort bogudsalg med kasserede biblioteksbøger fra fredag den 31. maj.

Af Erik Fisker

Husum Bibliotek holder stort bogudsalg med kasserede biblioteksbøger fra fredag den 31. maj. Der er mulighed for at fylde sin egen indkøbspose med bøger for 25 kr. eller at købe enkelte tidsskrifter for 1 kr., børnebøger for 5 kr. eller en god voksenbog (både fiktion og fakta) for 10 kr. Der kan betales med kontanter, Mobile Pay eller dankort i betjeningstiden. /EF