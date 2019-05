Brandkadetter på BOOTCAMP

Brandkadet på øvelse i at slukke en brand. Foto: Bjørn Nielsen

Mulighed for en utraditionel start på sommerferien

Af Erik Fisker

Hvordan er det at træne og arbejde som brandmand eller brandkvinde? Det har unge mellem 13-16 år mulighed for at prøve kræfter med, når Hovedstadens Beredskab Ungdomsbrandkorps den 29.-30. juni afholder en ”bootcamp” for unge. Her får deltagerne en enestående mulighed for at lære at slukke ildebrande, redde liv og prøve en masse af de samme øvelser, som brandfolkene også laver.

– Man får at se, hvad det er vi laver og hvad et beredskab er – samtidig med at vi får en super god weekend og alle lærer noget, som de kan have nytte af senere, fortæller 15-årige Mikkel Olsen, der selv er brandkadet og er med til at arrangere bootcampen.

De 20 heldige deltagere kommer også til at spise sammen og overnatte på brandstationen, hvis de har lyst til det – og måske kommer de med ud på en alarm i løbet af natten. Så der bliver også tid til at hygge og møde nye venner.

– Det er en unik mulighed for unge til at prøve kræfter med det at være brandmand eller -kvinde og med vores kadetter som instruktører, er jeg sikker på, at det bliver både sjovt og lærerigt, tilføjer Jimmy Frøsig, der er faglig ansvarlig og instruktør i Hovedstadens Beredskab.

Interesserede skal sende en ansøgning senest den 12. juni. Man kan læse mere om bootcampen og tilmelde sig på www.hbr.dk/bootcamp. Eller ringe til Jimmy Frøsig på tlf. 21 25 94 82.