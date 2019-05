Brønshøj Boldklub bliver 100 år

15. maj holder boldklubben reception i klublokalerne på Ruten

Af Redaktionen, redigeret

Om 100 år er alting glemt. Sådan forholder det sig ikke i Brønshøj Boldklub. Her har man en rig historie, som man værner om. Det hele begyndte for 100 år siden, da nogle teenagedrenge trillede fodbold på markerne ved Håbets Allé. Klubben blev stiftet den 15. maj 1919.

På onsdag den 15. maj er det så 100 år siden. Det markerer boldklubben med en reception i klublokalerne, Ruten 2, fra klokken 14-18. Alle venner af boldklubbene er velkomne.

Ønsker man i anledning af jubilæet at betænke klubben, er man taknemmelige, hvis det sker i form af en pengegave som vil gå til støtte for klubbens ungdomsarbejde.

Jubilæumsbanko

I anledning af det forestående jubilæum er der naturligvis ”jubilæumsbanko”. Det afholdes torsdag den 9. maj kl. 18.30 på Ruten 2, 2700 Brønshøj.

Bankoarrangørerne har atter sørget for mange præmier, så der igen er sidegevinster til samtlige spil, og ikke kun på pladen fuld – og der er i den grad noget til dem med en sød tand. Efter de 10 spil har vi ikke bare ét, men hele to ekstraspil – endda uden, at det koster ekstra. Og fordi det er jubilumsbanko, vil alle hovedgevinster være 100 kr. værd, uanset om du vinder på 1 række, 2 rækker eller pladen fuld.

Hele overskuddet fra bankospillet går til divisionsholdet, og vi ved, at spillerne sætter stor pris på jeres støtte.

Under hele arrangementet vil du have mulighed for at købe drikkevarer samt lidt at spise i kantinen. JL