Brønshøj på den politiske dagsorden

Justitsminister Søren Pape Poulsen skal svare på spørgsmålene inden den 27. maj. Foto: Steen Brogaard

Folketingsmedlemmerne Pia Olsen Dyhr (SF) og Peter Skaarup (DF) har spørgsmål til justitsministeren om utryghed i Brønshøj

Af Erik Fisker

Uro og chikane fra ”utilpassede” drenge i Brønshøj har fået to medlemmer af Folketinget til at afkræve justitsminister Søren Pape Poulsen svar på, hvilke overvejelser ministeren har gjort sig i denne forbindelse, samt hans kommentarer til de forhold der har været fremført i pressen om blandt andet forholdene for de handlende samt den generelle tryghed (eller mangel på samme) i området.

Spørgsmålene er stillet den 29. april, og justitsminister Søren Pape Poulsen har herefter fire uger til at besvare spørgsmålene.

Tre spørgsmål

Det ene spørgsmål fra Pia Olsen Dyhr lyder således: ”Vil ministeren overveje at indføre nærpolitistationer i alle såkaldte ”hårde ghettoområder”, der kan øge trygheden i området, samt mobile nærpolitistationer i alle områder, der oplever periodisk kriminalitet af den karakter, Brønshøj nu er udsat for, og vil ministeren begrunde sit svar?”

Pia Olsen Dyhr spørger også ministeren hvilke tiltag han planlægger med henblik på at garantere lokale erhvervsdrivendes sikkerhed i udsatte lokalområder, herunder eksempelvis butikker, pølsevogn m.m. i Brønshøj, der i følge B.T. oplever daglig chikane, tyveri og afpresning. Hun henviser til artiklen ”Drenge tager magten i Brønshøj, og butikker lukker: ’Jeg fik nok’” fra bt.dk den 27. april 2019.

På vegne af Folketingets Retsudvalg har Peter Skaarup, der også er formand for Retsudvalget, udbedt sig justitsministerens kommentar til sagen omkring pølsevognen på Brønshøj Torv, der efter forlydender er lukket på grund af grov chikane.

Endvidere hedder det i henvendelsen fra Retsudvalget: ”Justitsministeren anmodes også om at redegøre for sin holdning til at hverken Københavns Kommune eller Københavns politi tilsyneladende har reageret tilstrækkeligt på, at ejeren af pølsevognen er blevet chikaneret af utilpassede unge, og for ministerens holdning til den manglende konsekvens over for de truende unge?”