Charlotte søger frivillige til Brønshøj Kirke

- Én ting er sikkert – man kommer til at gøre en forskel og man bliver del af et hyggeligt og meningsfyldt fællesskab, siger Charlotte Maria Rasmussen. Foto: presse

- Som frivillig kan man gøre en stor forskel, siger Charlotte Maria Rasmussen fra Brønshøj Kirke

Af Erik Fisker

– De frivillige er en af kirkens hjørnestene. Deres engagement og arbejdskraft er uvurderlig, og kirken vil ikke være ikke den samme uden, lyder det fra Charlotte, der er kirke- og kulturmedarbejder og lige nu søger flere frivillige til Brønshøj Kirke.

– Som frivillig får man mulighed for at gøre et meningsfyldt stykke arbejde til glæde for både én selv og andre. Man bliver en del af et netværk, man får mulighed for nye sociale relationer og hyggeligt samvær. Og så har man mulighed for at være en af kirkens levende stene og dermed bygge kirken op indefra, siger Charlotte.

– Kirken har mange små fællesskaber for de frivillige. Der er selvfølgelig den årlige sommerfest i Præstegårdshaven, som slet ikke kunne lade sig gøre uden de frivillige. Så er der ældremøderne og foredragsaftenerne, hvor man mødes et par gange om måneden over en kop kaffe, fortsætter Charlotte.

– Der er også kirkesalonerne, hvor der tænkes store tanker, og samtalen får frit løb. Der er kirkevagterne, som dagligt holder kirken åben for besøgende samt ikke mindst de frivillige kordegne, som hjælper til ved gudstjenesterne. Alle disse små fællesskaber er alle en del af det store fællesskab i Brønshøj Kirke, siger Charlotte.

– Et hyggeligt fællesskab med mening

– Det er op til en selv, hvor mange timer man vil bruge som frivillig i kirken. Har man i en periode lyst til at lægge mange timer, fx ved sommerfesten, er der mulighed for det. Har man mere lyst og mulighed for at give en hånd i ny og næ, er der altid brug for hjælp med kaffebrygning og kagebagning eller måske hjælp med servering til kirkesalonerne i vinterhalvåret. Som kirkevagt eller frivillig degn har man typisk én-to vagter om måneden, slutter Charlotte. Interesserede kan kontakte Charlotte på

cmr@bronshojkirke.dk.