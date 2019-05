Cirkus Baldoni flyver højt

Der er akrobatik i verdensklasse, når Cirkus Baldoni slåt teltpælene op på Bellahøj. Foto: Pressefoto.

Mange billetter er på spil, når Baldoni besøger Bellahøj fra den 13. juni

Af Redaktionen, redigeret

I år tager Cirkus Baldoni hul på deres 17. sæson. Traditionen tro gæster cirkusset Bellahøj. Det sker fra torsdag den 13. juni kl. 10 med den første forestilling, derefter er der forestillinger fredag den 14. juni kl. 17, lørdag den 15. juni og søndag den 16. juni – begge dage i weekenden startes kl. 15. Teltet rejses på hjørnet af Hulgårdsvej/Borups Allé.

Årets forestilling står i flyvningens tegn. Cirkus Baldonis direktør har en meget stor passion for flyvning og er selv en erfaren pilot. Denne passion ønsker han at dele med sit skønne publikum. Cirkus Baldoni har derfor valgt at kalde årets forestilling for Højt at flyve.

I årets forestilling tager luftkaptajn Baldoni publikum med på en flyvende rundrejse til fjerne destinationer og nære egne. Baldonis super-illusionist tager publikum fra Danmark til en så fjern egn som Japan, hvor man møder en fantastisk linedanserinde. På vejen slår man et smut forbi Tjekkiet til en charmerende jonglør. Man runder Texas for opleve et nervepirrende lasso og knivkaster nummer. Herfra drager man den lange vej til Etiopien, hvor man har hentet to fantastiske unge mænd med stor charme, lækkert hår og masser af selvtillid.

En tur til den grønne ø Irland bliver det også til, hvor den underskønne riverdansende fodjonglør er. Med sig på turen har luftkaptajn Baldoni naturligvis Baldoni-balletten i form af smukke stewardesser, der sørger for, at I får den fuldendte flyvetur. Årets klovnerier står den ”lidt håbløse” men hyldende morsomme steward Paczo for. Luftkaptajn Baldoni vil naturligvis ikke kunne gennemføre sådan en rejse uden sin tro følgesvend og co-pilot Leonardo. Publikum kan spænde sikkerhedsbælterne og tage med på en uforglemmelig flyvetur.

I samarbejde med Cirkus Baldoni udsætter Brønshøj-Husum Avis udsat 1. præmie (3 billetter samt et billede med vinderen og løven Leonardo) samt otte 2. præmier, som hver består af to billetter til forestillingen. Du har chancen for at vinde, hvis du svarer rigtigt på følgende spørgsmål:

Hvad er Cirkus Baldonis direktør mest interesseret i?

a. Sejlsport

b. Flyvning

c. Travsport

Løsningen sendes til kon@bha.dk – skriv Cirkus Baldoni i emnefeltet. Mailen skal være os i hænde senest fredag den 31. maj kl. 9.00. Husk telefonnummer, da vinderne får direkte besked.

JL