Comedyklubben får besøg

Michael Schøt, Pelle Lundberg og Frederik Rosgaard giver stand-up-entusiaster en flyvende start på ugen i Pilegården. Foto: Pressefoto

Michael Schøt og Pelle Lundberg gæster klubben i Pilegården på mandag

Af Redaktionen, redigeret

Mandag d. 3. juni kl. 20 byder Comedyklubbens vært Frederik Rosgaard to af sine danske stand-up-kollegaer på scenen i Kulturhuset Pilegården. Det er igen tid til at sparke ugen i gang med et godt mandagsgrin i Pilegården. Kulturhuset Pilegården og Comedyklubben.dk byder denne aften velkommen til to toptunede komikere.

Man kan trygt stole på, at hvis der finder latterlige og uretfærdige ting sted i verden, så er Michael Schøt komikeren, der opdager dem. På sin egen charmerende facon, vender Schøt aktuelle begivenheder op og ned – og med lige dele kritisk observans og barnlig interesse hiver han verden ud af proportioner og ned i øjenhøjde, så latteren er den eneste udvej. Han er ikke mindst kendt for Schøtministeriet, hvor han tager politikere og aktuelle problemstillinger under kærlig behandling.

Aftenens anden komiker Pelle er vinder af talentprisen ved Zulu Comedy Galla 2018. Han er en højtagtet komiker i comedymiljøet og en ivrig gæst på scener landet over. Pelle er vokset op på Lolland, og er en rolig komiker, der med afsat i sit eget liv formår at underholde ethvert publikum. Ofte går det ud over hans kæreste og deres barn, men endnu oftere skyder Pelle på sig selv. Pelle er en komiker, der elsker at fokusere på det absurde, skæve og fjollede.

Billetter kan købes i forsalg på Pilegårdens hjemmeside. Billetter kan også købes i døren til en lidt højere pris. JL