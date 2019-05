Cykeltur med Mette Frederiksen

Humøret var højt, inden kandidater til både Europa-Parlamentet og Folketinget mødtes på Brønshøj Torv. Fra venstre Pernille Rosenkrantz-Theil, Mette Frederiksen, Yildiz Akdogan, Jakob Thiemann og Jeppe Kofod. Foto: ef

På trods af let regn og afholdelse af valg til Europa-Parlamentet havde mange socialdemokrater sat hinanden stævne søndag formiddag på Brønshøj Torv

Af Erik Fisker

På trods af let regn og afholdelse af valg til Europa-Parlamentet havde mange socialdemokrater sat hinanden stævne søndag formiddag på Brønshøj Torv for at cykle fra torvet til Vanløse Torv på cykler pyntet med balloner og flag. Ikke mindre end S-formand Mette Frederiksen og partiets spidskandidat til Europaparlamentet, Jeppe Kofod, deltog med godt humør i både møde og cykeltur i den imponerende karavane gennem bydelen.