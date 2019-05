Dansere i verdensklasse inspirerer unge til at danse

Professionelle dansere fra Uppercut Danseteater imponerede eleverne fra Tingbjerg Skole. Foto: Charlotte Brøndum

Endnu en sæson af subURBAN DANCE FESTIVAL er afviklet i Tingbjerg, der ligesom de øvrige kulturintuitioner i området tilbød danseworkshops og forestillinger for børn og deres forældre

Af Redaktionen, redigeret

I Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus var der udover de offentlige arrangementer også inviteret til særforestillinger i verdensklasse. Elever fra fjerde og sjette klasse fra Tingbjerg Skole fik en oplevelse med Uppercut Danseteater – Danmarks største og eneste Urban Contemporary dansekompagni. Eleverne måbede over den intense og humoristiske forestilling, og bagefter stimlede de unge sammen om danserne for at udveksle highfives.

”Følg jeres hjerter”, lød opfordringen fra danserne afslutningsvist. ”I dag er vi professionelle dansere og det har bragt os rundt i verden”.

De unge havde ligeledes mulighed for at få undervisning af den engelske hiphopdanser Kloe Dean efter skoletid. Og måske var det den inspirerende optræden fra den unge dansetrup, der fik femten børn og unge til at møde op til hiphopwork samme eftermiddag.

– En ting er, at man som publikum kan opleve dans i verdensklasse – en anden, er den unikke mulighed for selv aktivt at deltage. Det er vi glade for at kunne tilbyde de unge, der måske ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter efter skole, fortæller i Thomas Nielsen, bibliotekar og koordinator i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus.

Kloe Dean voksede op i en mindre bemidlet familie og takket være en motiverende mor, deltog hun i gratis tilbud som disse. Noget som måske kan tænkes at have banet vejen for hendes karriere som international danser, koreograf og stifter af danseskolen Myself UK Dance.