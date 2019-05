Der spilles banko på bornholmsk

Banko spilles med 90 numre. Foto: Pressefoto.

Banko på Pilegården på torsdag

Af Redaktionen, redigeret

Alle kender banko – og det er sjovt og nemt at gå til, og så kan man komme hjem med fine, dejlige gaver. Samtidigt er det også en god måde at hygge sig med sine venner og måske finde nye venner. Det er en rar og god måde at være sammen på – også hvis du kommer alene. Du bliver hurtig en del af fællesskabet.

Præmierne er alt lige fra koncertbilletter, sponsorater og øl og diverse sager, som nok skal få smilet frem.

”Vi Elsker Banko” er et endnu sjovere sted at spille banko. Der er små sjove historier, vi synger en sang eller to imellem spillene og så bliver der spillet efter de bornholmske regler – kom og lær, hvordan de er!

”Vi Elsker Banko” er drevet af Kim Jezus og Carsten Bo begge to gamle rotter i eventfaget og begge vilde med banko. Der spilles torsdag den 9. maj fra kl. 19-22. Det koster 40 kroner inkl. en bakoplade, ekstraplader kan købes. Der spilles på Pilegården i Salen på 1. sal. JL