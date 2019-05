Det gynger, når koret synger

Det rytmiske jazzkor Jazzmust optræder i Kulturhuset Pilegården

Af Redaktionen, redigeret

Der er ikke mange dedikerede jazzkor i Danmark, men torsdag d. 23. maj. kl. 20 kan du høre ét af dem i Kulturhuset Pilegården.

For det rytmiske kor Jazzmust er ”jazz”, som navnet antyder et ”must”. Sangerne har en passion for vokaljazz, og de elsker at nørde med tætte klange, skæve akkorder og tryk på 2. og 4. taktslag.

Koret ledes af Iris Bergcrantz, der selv er udøvende jazzsanger, og til at akkompagnere sig har de jazzpianisten Sammy Schroderus fra Sverige.

Til gratiskoncerten er der swingende jazzstandarder både i nye og gamle arrangementer på repertoiret. Jazzmust er et kor under Rymisk Center. / JL