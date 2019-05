Det sker i kirken uge 19

Kammerkoret Audite. Foto: presse

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

OBS – det er kl. 19.30

Koncerten i Husumvold Kirke med DVL Sangkoret onsdag den 8. maj afholdes kl. 19.30 og ikke som tidligere oplyst kl. 18. Efter koncerten vil alle blive indbudt til hygge og snak henover en kop kaffe med lidt sødt til. Aftenen er gratis.

Kulturmøder med en prins

Tirsdag den 14. maj, kl. 17 er der kirkemiddag i Tingberg Kirke, kl. 18 er der gudstjeneste ved Mette Basbøll og kl. 19 foredrag om Prins Henrik ved Elisabeth Saugman. Prins Henrik bevægede sig indenfor mange af kunsten stilarter og fandt sin inspiration mange steder. Elisabeth Saugman er kulturjournalist og har været ansat på bl.a. DR. Hun har været med i en lang række antologier og har redigeret musik-fagbogen ”Musikkens Førstedamer”, og i 2014 udkom hendes musikbog ”Lidt Hippie er man vel altid”. Alle er velkomne, og ønsker man at spise med, sker tilmelding hos kirketjeneren indtil den 10. maj.

Film med kærlighedsdrama

På torsdag den 9. maj kl. 19 byder Bellahøj Kirke på Oscar-vinderen Pawel Pawlikowski kærlighedsdrama ”Cold War”.

”Cold War”’ foregår i efterkrigstidens Østeuropa, hvor passioneret kærlighed opstår mellem den iltre Zula og den stoiske Wictor. Zula udvælges til at sprede budskabet om de kommunistiske værdier i en statsstøttet musik-trup, men i truppen møder hun den ligeledes kreative, men langt mere idealistiske Wictor, og nye følelser blusser frem. Men de elskende håndterer krigstraumet og deres nyvundne frihed på vidt forskellige måder, og snart skilles de ad af skæbnen og landegrænser. Efter filmen er der snacks og snak om filmen. Fri entré.

Mænd, Mad og Mening

Mænd i alle aldre laver mad sammen og spiser sammen – næste gang tirsdag den 14. maj, kl. 17-20 i Bellahøj Kirke. Bagefter drøftes et aktuelt emne, som vælges fra gang til gang, denne gang er det det forestående folketingsvalg samt europaparlamentsvalg.

Fællesskab i Husum Kirke

Der er morgensang og andagt, fællesskab og kaffe med morgenbrød torsdag den 9. maj, kl. 9-10 i Husum Kirkes mødesal. Kirkens sognepræster leder på skift morgensangen. Denne torsdag ved sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby.

Onsdag den 15. maj, kl. 10-12 er der igen åbent i Café SAMMEN – Husum Kirkes nye fællesskab. Der er plads til at være kreativ, spille spil eller drøfte avisen over en kop kaffe. Caféen er åben for alle, og der lægges vægt på, at fællesskabet er båret af en hyggelig stemning. Gratis og uden tilmelding.

Kærlighedstoner i Husumvold Kirke

Der er kærlighedstoner i valserytmer i Husumvold Kirke søndag den 12. maj, kl. 16, når Kammerkoret Audite synger Brahms. Foråret er forelskelserne tid, og al den kærlighed har Brahms så smukt sat i musik i sine to samlinger ”Liebesliederwalzer” for blandet kor og firhændigt klaver. Kammerkoret og to pianister opfører Liebesliederwalzer opus 52 & Neue Liebesliederwalzer opus 65 under ledelse af dirigent Rose Munk Heiberg. Fri entré.

Gudstjeneste for børn

Torsdag den 14. maj, kl. 17 er der spaghettigudstjeneste i Husumvold Kirke med titlen ”Jesus går på vandet”. En spaghettigudstjeneste i Husumvold Kirke er en gudstjeneste på børnenes præmisser for børnefamilier, bedsteforældre og andre interesserede. Efter gudstjenesten er der fællesspisning, hvor menuen er spaghetti med kødsovs. Denne torsdag vil Husum & Husumvold Kirkers Børnekor synge under gudstjenesten under ledelse af Christina Schimmell Rindorf. Gratis og ingen tilmelding.

Fødselsdagsfest i Bellahøj Kirke

Bellahøj Kirke inviterer til fødselsdagsfest for alle fredagscaféens gæster på fredag den 10. maj, kl. 14. Til festen serverer de frivillige i kirken hjemmelavede lagkager og sognepræst Peter Møller Jensen står for underholdningen. Og i dagens anledning er kaffen (med lagkage) naturligvis gratis.



Gudstjeneste med plads til ro og eftertanke

Der afholdes skumringsgudstjeneste i Brønshøj Kirke søndag den 12. maj, kl. 17. Denne søndag vil der være plads til ro, eftertanke og refleksion gennem stilhed, bøn, musik og ord. Medvirkende er cellist Lea Havelund Rasmussen, organist Bente Kiil Toftegaard og sognepræst Mia Lund Rao.

Kirketur med Brønshøj Kirke

Tirsdag den 14. maj kl. 17.30 er der afgang til årets kirketur med Brønshøj Kirke. Turen, der er arrangeret af Menighedssamfundet, begynder ved Brønshøj Sognehus, hvorfra der er fælles busafgang. Første stop er Virum Kirke, hvor man får en rundvisning. Herefter går turen til Sorgenfri Kirke, hvor der ligeledes er rundvisning.

Aftenen slutter med en sandwich og rosévin, og man forventes at være tilbage i Brønshøj kl. 22. Billetter kan købes på kirkekontoret.

Gudstjenester uge 19:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 12/5, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 12/5, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Søndag 12/5, kl. 17:

Skumringsgudstjeneste

v/ Iben Palle Hansen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 12/5, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 12/5, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tirsdag 14/5, kl. 17:

Spaghettigudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 14/5, kl. 18:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 12/5, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 12/5, kl. 11:

Højmesse

Søndag 12/5, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 12/5, kl. 10:

Højmesse

v/ Kristian von Späth