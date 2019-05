DF ønsker uvildigt klagesystem for beboere i almenboligselskaber

Af Finn Rudaizky, borgerrepræsentant (DF)

Når lejerne i almenboligselskaber f.eks. klager over renovering i deres ejendom, hvor beboere er blevet syge af asbest og hvor beboerne ikke får tilbudt midlertidig genhusning, hvem skal så være med til at behandle klagen? Det skal de samme personer, som er ansvarlige for, at beboerne er blevet syge.

Men, hvem vælger så personerne til det organ, hvor beboerne tror, at deres klager behandles helt uvildigt? Tja, det gør såmænd Københavns Borgerrepræsentation!

Dansk Folkeparti vil have ændret hele dette betændte system, hvor ledelsen behandler klager over ledelsens egne beslutninger.

Det hele lugter fælt af, at flere røde partier på Københavns Rådhus vægter hensynet til vennerne i boligselskaberne højere end hensynet til asbestplagede beboere.