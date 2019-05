Johanne til venstre og Emma fra Brønshøj deltager i kampagnen. Foto: Det Centrale Handicapråd

En ny kampagne fra Det Centrale Handicapråd vil gøre op med fordomme og vise, at en ven med handicap er ligeså sød, sej og særlig som alle andre. To piger fra Brønshøj er med

Af Erik Fisker

Mange børn tror, at det er svært at være ven med en, der har et handicap. Derfor risikerer børn med handicap at føle sig alene og ensomme, og det skal en ny kampagne lave om på. Formand for Det Centrale Handicapråd, Liselotte Hyveled, håber, at kampagnen kan være et skridt mod, at færre mennesker med handicap bliver ensomme.

En tidligere undersøgelse viste, at 40 % af børn uden handicap mener, at det er svært at være ven med et barn med handicap. Derfor risikerer børn med handicap at blive ensomme og isolerede, selvom de fleste af dem i dag går i almindelige skoleklasser.

Film med Emma og Johanne fra Brønshøj

– Vores mål med kampagnen er på den korte bane, at flere børn anerkender børn med handicap som ligebyrdige og ligeværdige. Vi vil gerne vise børnene, at en ven med handicap kan være lige så sød, sej og særlig som alle andre, siger formand for Det centrale Handicapråd Liselotte Hyveled.

Kampagnen indeholder bl.a. tre små film om venskaber imellem børn med og uden handicap og et undervisningsmateriale til lærere.

– Børnene i filmene viser os, at deres venskaber rummer de samme vigtige kvaliteter, som andre gode venskaber; man skaber glæde sammen, man er der for hinanden og forstår hinanden. Børnene fortæller også, at der selvfølgelig er udfordringer, når den ene har et handicap, men at det grundlæggende ikke betyder noget, siger Liselotte Hyveled.

Det sætter pigerne Emma og Johanne fra Brønshøj ord på: Emma siger om Johanne, der har muskelsvind: ”Hun kan svømme, hun kan lege, hun kan være sjov. Men vi kan ikke klatre … eller gå i armgang sammen”. Filmen med Emma og Johanne kan ses på: https://dch.dk/min-ven-med-handicap/se-filmene