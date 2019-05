Flot bog om de første 100 år

Brønshøj Boldklub har udgivet en forrygende jubilæumsbog. Foto: Jan Løfberg

Imponerende værk om Brønshøj Boldklub. Fra klubbens stiftelse i 1919 til i dag

Af Jan Løfberg

Jubilæumsbøger er båret af entusiasme, frivillighed og kærlighed. Derfor er bøgerne, der udkommer, af meget forskellig valør. Nogle burde aldrig været udgivet, andre burde været trykt og indbundet bedre og i den sidste og bedste kategori findes bøger, der har en god tekst, mange illustrationer, statistikker, flot design og layout samt en god, solid indbinding.

Til denne sidste kategori hører Brønshøj Boldklub 100 år. Bogen er skrevet af Niels Bjørn Hansen, Jesper Ran Pedersen og Brønshøj Boldklub.

Det er blevet til et brag af en bog med et meget klart fokus, hvor det er lykkedes for forfatterne at opnå den rette balance mellem det historiske og det nutidige materiale. Tidligere spiller- og lederprofiler er blevet behørigt interviewet.

Fra Brønshøjs Boldklubs første mødeprotokol fremgår, at klubbens spilledragt blev bestemt til grøn trøje og mørke benklæder. Klubbens første bane lå på hjørnet af Husumvej og Slotherrensvej. Allerede efter et halvt år gik Brønshøj over til hvepsetrøjen. I starten med sorte benklæder.

Efter krigen blev Brønshøj i 1945 indplaceret i Danmarksturneringens 3. division. Brønshøj Boldklub har siden aldrig mistet denne status.

Der er masser af læsestof på de 164 sider. Bogen udkommer onsdag 15. maj i forbindelse med boldklubbens 100 års jubilæumsreception. Den koster 200 kroner.