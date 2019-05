Lokaludvalget har siden 2012 haft en vision om en naturby ved EnergiCenter Voldparken. I 2015 kom det til udtryk i denne illustration. Foto: Illustration: Elzelina van Melle

Lørdag den 11. maj, kl. 11-17 er der forårsfest i Naturbyen på EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Af Erik Fisker

Det omfattende program er et resultat af et samarbejde mellem en række lokale foreninger, institutioner og laug – samt ikke mindst EnergiCenter Voldparken og Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Et korps af frivillige fra Copenhagen Foodsharing vil uddele store mængder fødevarer, og på det kulinariske område vil der også være bålmad, urtesamletur, pandekagebagning på tørvekomfur, økologisk frokost og kager.

Når det gælder naturaktiviteter er der en lang række værksteder, hvor man kan lave fuglekasser, insekthoteller, træskeer, formning af tørv og være med til at etablere et staudebed. Ligeledes vil der være information om at holde bier i haven, om at være med i et fårelaug og pleje naturen med leer. En af de store attraktioner vil være Tryllehavens bambusvandbane.

Naturbyens forårsfest har også fokus på genbrug og der vil være workshops hvor man kan bygge møbler, skabe legetøj af genbrugsplastik, lave en sæbekassebil, eller få syet en shopper-taske af sit eget stof, hvis man medbringer et stykke stof på minimum 85×85 cm. Og så bliver der også mulighed for at prøve at ride på en hest, når unge fra Tingbjerg tilbyder en trækketur.

– Formålet med forårsfesten er at skabe et tættere lokalt samarbejde om aktiviteter i naturen og samtidig levendegøre visionerne bag Naturbyen – det naturcenter som Brønshøj-Husum Lokaludvalg og EnergiCenter Voldparken i fællesskab ønsker at etablere, udtaler miljømedarbejder i Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Jens Christian Elle.

Det samlede program kan ses på www.naturbyen.dk