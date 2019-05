Freja: Kommunen løber fra ansvaret

Frejas unge spillere har svært ved at få lov til at spille håndbold i Bellahøj Hallen. Foto: Christian Ove Carlsson

Håndboldklubben Freja har på det seneste været udsat

Af Jan Løfberg

Hverdagen i Bellahøj Hallen for håndboldspillerne i Freja er på det seneste i den grad blevet besværliggjort af en flok meget unge ballademagere på ca. 11-14 år, som chikanerer og provokerer håndboldklubbens medlemmer og spillere. Håndboldklubben har forsøgt at råbe kommunen, medier og politikere op.

Med hensyn til det sidste, så har landspolitikere modtaget budskabet og reageret på det. Til gengæld kniber det med at få de københavnske politikere til at involvere sig. Københavns Kommune har heller ikke reageret med særlig interesse overfor håndboldklubben.

Situationen i Bellahøj Hallen er eskaleret, siden kommunen i besparelses øjemed fjernede halvagterne. Det betyder reelt, at det nu er idrætsklubberne selv som skal lege vagter og ordenspersonel og tage konflikterne med ballademagerne.

– Jeg har ikke hørt noget konstruktivt fra kommunen. Da vi henvendte os, spurgte kommunens folk, om vi ikke selv havde ansat vagter. Kommunen løber simpelthen fra sit ansvar. Kommunen ejer hallen, men lader det være op til klubberne selv at sørge for at holde orden i kommunens ejendomme. Borgerrepræsentationen har meget tydeligt ladet forstå, at de ikke vil omgøre deres beslutning. Men vi kan selvfølgelig også bare lukke vores klub, hvis det er det, de ønsker, siger Håndboldklubben Frejas formand Lars Pedersen til Brønshøj-Husum Avis.

Brev til politikerne

Frederikke Pi Møller Pedersen, bestyrelsesmedlem i Freja, sendte i sidste uge et brev til de relevante politikere i Kultur- og Fritidsudvalget. Søndag aften havde hun ikke modtaget reaktioner fra de københavnske politikere.

I sit brev skriver Frederikke Pi Møller Pedersen blandt andet: – Man har fra politisk side valgt at afskaffe halvagterne i bl.a. Bellahøj Hallen, fordi man mener, at man kan finde andre løsninger. Disse gav Niko Grünfeld (tidligere Kultur- og Fritidsborgmester, red.) sit svar på, da jeg forsøgte at henvende mig til kommunen:

”På den lange bane er jeg dog af den holdning, at de gode og holdbare løsninger involverer en bedre indretning af faciliteten og understøttelse af positive aktiviteter og fællesskaber frem for passive vagtordninger”. Når man kender til virkeligheden og konsekvensen af den såkaldte ”bedre indretning”, kan man næsten blive en anelse provokeret over politikerens svar. Den ”bedre indretning” har resulteret i låse og koder på stort set alle døre og boldbure, men dette løser på ingen måde de udfordringer, som vi frivillige står med.

– Efter halvagten er blevet afskaffet har vi oplevet brand i hallen, skabe er blevet smadret, halgulvet har fået to kæmpe huller (og det er kun et spørgsmål om tid, før dette skal lægges om), toiletterne er under konstant hærværk, stole bliver smidt rundt og går i stykker, ledninger rives ned og listen er lang. Noget af det, som jeg mener er en kæmpe styrke i vores samfund, nemlig foreningsidrætten, bliver tilsidesat af politkere, for at man på en kortsigtet bane kan opnå en økonomisk gevinst. Det er en utrolig sørgelig tendens, som samfundet på den længere bane kommer til at betale dyrt for – både økonomisk, såvel som socialt, skriver Frederikke Pi Møller Pedersen

En del af multicentret

Bellahøj Hallen er en del af Grøndal Mulicenter. Freja har henvendt sig Eva Kartholm fra Idrætsudvikling/Grøndal MultiCenter for at få klare retningslinjer på, hvem der gør hvad: – I øjeblikket ringer vi til politiet på 114, når der er ballade. De er flinke til at komme. Men det er en fuldkommen uholdbar situation for os, at vi skal ringe efter politiet hver gang.

Fra politisk hold har blandt andre folketingsmedlemmerne Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti og Pia Olsen Dyhr fra SF – begge opstillet i Brønshøj-kredsen – udtrykt deres sympati for Freja og håber, at situationen vil blive løst, så håndboldspillerne igen kan spille i hallen uden at blive generet af ballademagerne.