George Kilby på Brønshøj Borgerkro

Rock’n roll og blues på Borgerkroen: Fra venstre ses Aske Jacoby, George Kilby, Asmus Jensen og Assi Roar. Foto: kv

Af Kaare Vissing

Ingen kan som stilladsarbejdere få et arrangement op at stå. Og når to går sammen derom, er succesen sikret. Det kunne man konstatere den 30. april på Brønshøj Borgerkro, hvis indehaver Henrik Rune sørgede for en rig variation af grillmad.

Og hvor 3F’eren Tommy Enevoldsen sørgede for musikken i form af sangeren og guitaristen George Kilby, som han hvert forår år henter fra New York til Danmark. Amerikaneren har nu i godt ti år sunget og spillet socialrealistiske sange under arbejdernes festdag den 1. maj i Fælledparken – i år foregik det dog på Torvet i Hillerød. Men ellers har den stået på rock’n roll samt sange af folk som Pete Seeger og Bob Dylan i Mojo og andre populære spillesteder.

Tommy Enevoldsen huser gerne George Kilby, når denne gæster Danmark, men dertil huserer han en række små listige steder i Brønshøj. Og det er i år kommet såvel Ny Grøndal som Gerts Vinstue og Brønshøj Borgerkro til gode med musik af international klasse.

På Brønshøj Borgerkro blev George Kilby bakket op på bedste vis af bandet The A-Team bestående af Aske Jacoby, guitar, Assi Roar, bas, og Asmus Jensen, trommer. Dertil faldt der for alvor en appelsin i arrangementets turban, da musikeren Torsten Lefmann – kendt som vært for Lyden af Lorryland – gav sit bidrag ved først at synge ”The Gambler” og derefter sammen med George Kilby sang yderligere et par numre. For kroens mange stamkunder og de mange 3F’ere holdt arrangementet dermed langt mere, end det lovede.