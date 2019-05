Gratis festival med idræt, leg og bevægelse

Grøndal Multicenter på Hvidkildevej indbyder til festival. Foto: presse

GMC by night henvender sig til både børn, unge og voksne

Af Erik Fisker

Onsdag den 29. maj, kl. 14 til 24 omdannes et af Nordeuropas største idrætscentre, Grøndal MultiCenter, til et levende inspirationshus for alle, der er nysgerrige på leg, idræt og bevægelse.

Gennem 10 timer tilbyder endagsfestivalen 28 forskellige aktiviteter for både store og små. Dansabel musik kommer til at spille ved centrets udendørsscene, hvor der skal danses og dyrkes styrke- og funktionel træning. I hallerne kan man give sig i kast med både traditionelle og utraditionelle idrætter som fx basket, badminton, floorball og pickleball.

Foreningsinstruktører står klar til at introducere til de fleste aktiviteter, og der er rig mulighed for at udforske nye lege, spil og idrætter såsom speedstacking, fodtennis, esport, spikeball eller bordtennis i mørke. For dem, der foretrækker kun at aktivere syns- og høresansen, er der også opvisninger i standarddans og opvisningskampe i padeltennis på programmet.

Man kan også deltage i en sofasnak med en eliteidrætsudøver, der fortæller om sine forberedelser til OL 2020, og børn (til og med 10 år) kan brænde krudt af i centrets legeland. Bag festivalen står Grøndal MultiCenter i samarbejde med lokale foreninger og samarbejdspartnere. Yderligere information og program www.gmc.dk