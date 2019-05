Gratis koncert med Rockus Choir

Rockus Choir giver koncert i Pilegården. Foto: Pressefoto.

Det lokale kor giver koncert på onsdag

Af Redaktionen, redigeret

Rockus Choir, et lokalt kor, afslutter sæsonen med en gratiskoncert. Det sker i Kulturhuset Pilegården i Salen på 1. sal på onsdag den 8. maj fra kl. 20.30-21. Kom og rock med til sange af navne som Tina Turner og D:A:D. Rockus Choir har eksisteret i et par år på Islands Brygge og er i konstant vækst. I efteråret 2018 startede koret op i Brønshøj og Vanløse.

I løbet af sæsonen er man altid velkommen til at komme forbi og synge med til en koraften, og se hvad Rockus Choir er for noget. Koret øver onsdage kl. 19-21 i lokale 11.

Yderligere information kan du indhente ved at skrive til info@rockus.dk. JL