Hip hop-festival

Der bliver danset løs i Brønshøj og Tingbjerg i den kommende tid. Foto: Kaj Bonne

Fra den 22.-25. maj er Suburban Dance Festival i Brønshøj og Tingbjerg

Af Jan Løfberg

Suburban Dance Festival indtager Brønshøj, Tingbjerg og Nordvestkvarteret fra den 18.-25. maj. Kulturhuset Pilegården, Brønshøj Skole, Brønshøj Bibliotek og Tingbjerg Bibliotek \ Kulturhuset fejrer i samarbejde med Dansekapellet på Bispebjerg Torv og en række andre kulturinstitutioner i Bispebjerg og Nørrebro hip hop-dansen og hip hop-kulturen i alle dens afskygninger. Der bliver optrådt ude og inde og der bliver masser af mulighed for selv at danse med. Fra ind- og udland kommer topprofessionelle dansere og optræder med parkour, popping og meget mere.

Brønshøj Urban

Brønshøj Urban byder på to programpunkter. Det første er en familieforestilling på Brønshøj Skole den 23. maj fra kl. 19-20. Først optræder Uppercut Danseteater med ”Just Blazin’ Old School”. Det er funky urban dans til swingende jazz. Derefter optræder Femme Fatale med ”Rising in Motion”. Her træder tre skarpe kvinder op på scenen.

Næste programpunkt i Brønshøj Urban er ”Parkour på Torvet” den 25. maj fra 10 til 12.30. På Brønshøj Torv sætter ”Street X-Parkour Team” en sej bane op. Kom og slip din indre parkour-passion løs i to timer. Flagrant Délire viser i en halv time ”En stræben mod Himlen”. Byrummets akrobat udfordrer tyngdekraften ledsaget af musik fra Vivaldis ”De Fire Årstider”.

Workshoppen er fra børn på 6 år og opefter. Arrangementet er gratis. Bare mød op.

Tingbjerg Urban

Tingbjerg Urban har også to programpunkter. Først er der ”Hip hop Workshop med Kloe Dean” på Tingbjerg Bibliotek \ Kulturhuset i Salen. Den engelske hip hop-danser Kloe Dean laver workshop for alle kvarterets børn.

Onsdag den 22. maj kl. 15.30-17 er det for 13-15-årige. Torsdag den 23. maj er det for 9-12-årige fra kl. 15-16.30. Der er ingen tilmelding. Bare mød op.

Dernæst er der ”Hip hop på Ruten”. På basketbanen på Ruten 12 kommer dansere fra USA, England og Danmark og viser den bedste popping, house og hip hop-dans. Arragementet foregår den 24. maj kl. 16-17. Det er gratis for alle. I tilfælde af regn rykkes indendørs til Tingbjerg Bibliotek.

Brønshøj Bibliotek

Fredag den 24. maj fra kl. 15.30-17 er der hip hop med høretelefoner for børn på Brønshøj Bibliotek. Arrangementet er gratis. Det er fra børn fra 5 til 10 år sammen med deres voksne.

For mere info og festivalens fulde program se:

Dansekapellet.dk