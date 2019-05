Hun er på kokkelandsholdet

Sofie Nielsen er køkkenchef, så hun har ikke tid til at nyde udsigten ud over Islands Brygge. Foto: Jan Løfberg.

Sofie Nielsen er blandt de ni kokke, der er med på det danske kokkelandshold. Danmark har stolte traditioner og har vundet mange medaljer

Af Jan Løfberg

Dansk gastronomi er gennem de seneste årtier gået fra kedelig hverdagsmad til kokkekunst i verdensklasse. Det er faktisk blevet sådan, at turister kommer til København for at spise!

Noma har naturligvis været en særlig drivkraft, men overalt i byen – og hele landet – er der kokke, der kan kreere nogle retter ud over det sædvanlige. Danmark er blevet smeltedigel for nye ideer på skærebrættet, i gryderne og på panden.

Sofie Nielsen fra Brønshøj er et af Danmarks lysende talenter, og hun er blandt de blot ni kokke, som til februar skal gøre Danmark ære ved OL i Stuttgart i Tyskland.

– Tre var forhåndsudtaget, så jeg kom blandt de seks andre ved udtagelseskvalifikationen på Cookery i Odense, fortæller Sofie Nielsen, der imponerede dommerpanelet med sine udgaver af brugen af en hel kylling til en fingerfood som forret, en farseret kylling som hovedret og en gulerodskage på mousse som dessert.

Efterfølgende har Sofie Nielsen trænet flere gange med sine landsholdskammerater, så de er toptunede til at levere en flot indsats i Tyskland. Ved VM i 2018 opnåede Danmark fire guldmedaljer, en sølv- og en bronzemedalje. Så der er noget at leve op til.

– Det er meget spændende, og jeg suger en masse viden til mig, når jeg arbejder sammen med andre dygtige kokke. Det er virkelig en passion for mig at få lov til at dyrke min hobby på et så højt plan, som det er, når man er på det danske landshold, siger Sofie Nielsen.

Køkkenchef

Sofie Nielsen startede efter 10. klasse på Slagteriskolen i Roskilde. Herefter var hun på Hotel- og Restaurantionsskolen dengang den lå i Kødbyen, og nu har hun været udlært i fem år. Hun er allerede avanceret til køkkenchef i Hahnemanns Køkken, der står for driften af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltnings kantine på Islands Brygge.

Som køkkenchef styrer hun budget, står for bestilling af varer og har ansvaret for kantinens egenkontrol – det sidste ord understreger Sofie Nielsen: – Det er meget, meget vigtigt, siger hun.

– En kantine er ikke en restaurant, men derfor kan vi nu sagtens lave god mad, og det gør vi. Vores udgangspunkt er gode økologiske råvarer, og vi tænker i bæredygtighed. Vi har glade gæster hver dag, siger landsholdskokken.

Hvem står for maden?

Ved at arbejde i en kantine er det nemmere for Sofie at få en hverdag med familien til at hænge sammen. Hun er gift med Sebastian – som også er kok – og sammen har de August på 2 år. Kokkefaget er jo kendt for stress og jag, så når de tre er samlet i hjemmet i Brønshøj, så sænkes ambitionsniveauet indimellem, og det er ikke altid aftalt, hvem der står for maden: – Vi kan begge lide at lave fantastisk mad, men når vi har stået hele dagen i mados, så er det nu også meget rart, at vi bare kan lave en omgang spaghetti med kødsovs eller smøre en rugbrødsmad.

Omgangstonen i et køkken – og særligt på restauranterne – kan være hård: – Selv om det skal gå hurtigt, så synes jeg, at vi har en god tone her hos os, siger Sofie Nielsen, der indrømmer, at man nok skal være lidt speciel, når man dyrker madlavning på højt plan.

– Men det er nu også sjovt at udfordre sig selv hele tiden, siger Brønshøjs køkkenartist nummer ét.