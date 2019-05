Hundeluftning med og uden snor

Bydelens parker og grønne områder lokker mange københavnere ud for at nyde fuglefløjt og solstråler.

Af Erik Fisker

Bydelens parker og grønne områder lokker mange københavnere ud for at nyde fuglefløjt og solstråler. Tager man hunden med, skal den holdes i snor. Det er både en hjælp for dem, der ikke er så vilde med hunde, og for dem, der allerede har hunden i snor. Faktisk er det også lovpligtigt i parker og grønne områder, bortset fra i de fritløbsområder og hundegårde, der findes rundt om i byen. Et kort over bydelens to fritløbsområder og to hundegårde findes på www.kk.dk/artikel/hunde-i-koebenhavn. /EF