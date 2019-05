Husum har et lille plus

Husums topscorer Mikkel Bo Eriksen (nr. 9) bragte sin klub på vinderkurs mod FB, men i sidste ende måtte Husum være tilfreds med uafgjort. Foto: Christian Ove Carlsson.

Husum Boldklub måtte nøjes med 2-2 mod FB, men alligevel lagde man afstand til nærmeste forfølger

Af Jan Løfberg

Overtiden blev et plus for Husum Boldklub i fredagens københavnsseriekamp mod Frederiksberg Boldklub. Anfører Sebastian Stage steg til vejrs og headede det udlignede mål ind for Husum til slutresultatet 2-2.

– Selvfølgelig er det godt, at vi ender med at få det ene point, så vi nu har et point mere end Tårnby FF, og vi kan med fire kampe igen tillade os at smide det, for vi er bedre end Tårnby FF i det indbyrdes regnskab. Når det er sagt, så gjorde vi det svært for os selv. Vi havde tre udvisninger, og det svarer med tillægstid og så videre næsten til en hel halvleg i undertid. Vi skabte mest og flest chancer, men deres keeper stod fremragende, sige Husums træner Lars Halkier.

Husum kom på 1-0 ved topscorer Mikkel Bo Eriksen omkring den halve time på en friløber. Seks minutter efter pausen udlignede FBs Paolo Basso Månsson, da Husum var i ubalance, fordi man lige var at sende en udvist spiller ind på banen igen. Ti minutter før tid scorede Månsson igen på straffespark, da Husum blev fanget i en omstilling, så målmand Mahir Lisakovic fældede en FBer lidt klodset.

Husum satsede hele butikken i de sidste 10 minutter, og det gav altså bonus.

Der resterer fire runder. Store bededag den 17. maj kl. 10 på Fælledparkens kunstgræs, skal Husumspillerne være på dupperne mod HB. Handelstadens Boldklub har flere tidligere divisionsspillere på holdet, og de har banket topholdet KFUM begge gange – senest i weekenden. Næste hjemmekamp for Husum er fredag den 24. maj i næste uge kl. 18.30 mod Hvidovre IFs divisionsreserver. Derefter venter KB ude (Frederiksberg Idrætspark) på valgdagen den 5. juni kl. 19, inden Føroyar kommer på besøg i 26. og sidste spillerunde lørdag den 8. juni.

Beholder Husum andenpladsen, skal man ud i oprykningsspil om en plads i danmarksserien.