Husum mistede fodfæstet

Husums topscorer Mikkel Bo Eriksen blev fældet i straffesparksfeltet. Foto: Christian Ove Carlsson.

For at komme i spil til oprykning til danmarksserien skal Husum håbe på, at Tårnby FF smider point

Af Jan Løfberg

Husum Boldklub sad selv inde med trumferne tre runder før slut. Ved at vinde de sidste tre kampe ville Husum blive nr. 2 i Københavnsserien og dermed sikre sig oprykningskampe til Danmarksserien. Det scenarium er nu skiftet, så man nu er afhængig af, at Tårnby FF ikke scorer maksimumpoint seks i de to sidste kampe.

Tårnby FF gik nemlig lørdag forbi Husum ved at vinde 4-1 over Rønne. Husum havde fredag aften i en tætpakket Husumparken spillet 2-2 i en hektisk kamp mod Hvidovres IFs 2. hold.

Målene faldt i anden halvdel af kampen. Meget kort før tid scorede Hvidovre til 2-1. Det lignede et nederlag, men i overtiden fik man udlignet til 2-2. Det gør, at hvis man i de to sidste kampe henter to sejre – først mod KB på grundlovsdag 5. juni kl. 19 i Frederiksberg Idrætspark og efterfølgende om lørdagen mod Føroyar, så kommer man med i oprykningsspillet, hvis ikke Tårnby FF vinder begge sine kampe.

Håbet er naturligvis ikke så lysegrønt, som det har været. Tårnby FF skal møde Prespa nu på lørdag og Politiet i den sidste kamp.

I serie 1 spillede Boldklubben Fix 1-1 ude mod Hellas. Næste kamp på lørdag kl. 13 i Gadelandet mod Dragør. Selv om Fix er placeret i midterfeltet, så er man med fire kampe blot syv point over stregen i den tætte bundstrid. En sejr vil bringe ro.

Boldklubben Stefan vandt i serie 2 3-2 over FC Randoms. Næste kamp fredag kl. 18.30 på kunstgræsset ved Grøndal Multicenter mod Sønderbro Fight. Stefan er placeret midt i rækken uden mulighed for hverken op- eller nedrykning.