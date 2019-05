Husum op på 2. pladsen

Rasmus Rosenberg (i blåt) er på vej til at runde en Skjold-spiller. Rasmus blev matchvinder og spillede i det hele taget fremragende på kunstgræsset i Fælledparken. Foto: Christian Ove Carlsson

En storspillende Rasmus Rosenberg sørgede for en vigtig sejr over Boldklubben Skjold

Af Jan Løfberg

I sidste uge tabte Husum Boldklub først til Boldklubben Skjold i pokalturneringen. Kampen endte 2-2 i den ordinære spilletid. I straffesparkskonkurrencen scorede Skold på alle fem spark, mens Husum skød et enkelt på stolpen, så derfor behøvede Husum ikke at sparke det sidste spark. Det skat rettelig siges, at Husum manglede 4-5 småskadede spillere.

Allerede lørdag skulle de mødes igen i Københavnsserien. I modsætning til det første opgør stillede Husum op i så godt som stærkeste opstilling. Det blev til revanche i Fælledparken. Husum vandt 1-0.

– Det var fuldt fortjent, synes jeg. Målet faldt efter 25 minutter, da Rasmus Rosenberg og Josef Moussa spillede et-to med førstnævnte som målscorer. Et flot angreb. Bortset fra et stolpeskud havde Skjold ikke ret meget før pausen, siger Husums træner Lars Halkier.

– Efter pausen lod vi dem spille rundt. Vores forsvar stod godt. Det var en flot holdindsats. Hvis jeg skal fremhæve nogle, bliver det Rasmus Rosenberg, der spillede forrygende. Også Mahir Lisakovic stod godt i målet. Nu er vi oppe på 2. pladsen, og der skal vi blive de næste fem kampe, så vi kan spille med om at rykke op i danmarksserien, siger Lars Halkier.

Fredag den 10. maj kl. 18.30 spiller Husum hjemme mod FB.

Andre kampe

I danmarksserien vandt Boldklubben Union 2-0 over Kastrup Boldklub. Uffe Troensegaard scorede begge mål. På lørdag den 11. maj kl. 13 spiller Union hjemme mod TFC Odsherred. Bemærk at kampen er fastsat til at blive spillet på Genforeningspladsen.

I serie 1 vandt Boldklubben Fix 2-1 over Vigerslev. På torsdag kl. 20.10 er der udekamp mod FC Græsrødderne i Gentofte Sportspark. Fix er med syv kampe igen fem point over nedrykningsstregen.

I serie 2 ligger Boldklubben Stefan i midt i rækken. I weekenden blev det 0-2 ude mod FK6K på Kløvermarken. Næste kamp på torsdag kl. 19.30 mod Nørrebro United i Ryparken.