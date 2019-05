– Invitér naboen på kaffe

Foto: Københavns Kommune

- Vi skal blive bedre til at se og tale med hinanden, opfordrer sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling

Af Erik Fisker

En undersøgelse viser, at 147.300 københavnere er svært ensomme, hvilket svarer til hver 10. københavner. Ensomhed rammer hårdest blandt de unge og de ældste, og hver fjerde ældre københavner savner nogen at være sammen med og tale med.

Derfor sætter Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune fokus på ensomhed med kampagnen ”Ensom”. Kampagnen skal ifølge sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling, gøre op med den berøringsangst, mange har.

– Vi er alt for bange for at blande os i andre folks hverdag, og derfor ender vi med ikke at tale sammen. Jeg håber, at vores kampagne vil skubbe lidt til københavnernes grænser, så vi fx begynder at tale med hende, der også står og venter på bussen, eller ringer på hos vores nabo og spørge, om han har lyst til at drikke en kop kaffe, siger Sisse Marie Welling.

Ensomhed har helbredsmæssige konsekvenser

Hvis ensomheden sætter sig fast og bliver langvarig, kan det få konsekvenser for trivsel og helbred. Forskning viser, at der er en direkte sammenhæng mellem ensomhed og mobilitetstab, fejlernæring, stress, kognitivt funktionstab, hjerte-/karsygdomme, søvnforstyrrelse og depression. Og ensomhed er en selvstændig risikofaktor for livstruende tilstande på lige fod med fx rygning, alkohol og fysisk inaktivitet.

– Psykisk mistrivsel blandt danskerne er en af de største sundhedsmæssige udfordringer, vi står over for. Vi skal som kommune sikre os, at der er en række tilbud og støtte til de borgere, som føler sig ensomme. Men vi har også et ansvar som medborgere for at være der for hinanden, siger Sisse Marie Welling.