Kunne du godt tænke dig flere penge mellem hænderne?

SPONSORERET INDHOLD: Er du udeboende, og synes du, at du ikke har nok penge til at gøre de ting, du har lyst til?

Eller gider du bare ikke betale for meget for den samme service? Så er Tjenestetorvet.dk et sted for dig. Tjenestetorvet giver en service, hvor du kan spare penge på ting, som du nok ikke vidste, du kunne spare penge på – og så er det gratis.

En sparet krone er en tjent krone

Om du lige er flyttet hjemmefra og lever på SU, eller om du er etableret med tre børn og eget hus, er faktisk ligemeget. Det kan være, du føler, at du har det fint med din økonomi, og at du ikke har brug for flere penge. Men hvem gider at betale for meget? Man har jo altid et eller andet, man godt kunne tænke sig, men som man ikke lige har råd til. På tjenestetorvet kan du spare på ting som forsikring, varmepumpe, advokat, boligalarm og meget mere. Og det er super let at bruge.

Fem minutter giver plus på kontoen

For det tager ikke meget længere end en tur i Fakta. Hvis du går ind på hjemmesiden (klik link øverst i artiklen) så får du allerede et hurtigt overblik over, hvor du kan spare dine penge henne. Hvis du eksempelvis gerne vil se, om du betaler for meget hos den forsikring, du betaler til nu, så trykker du på forsikring.

Når du har trykket på forsikring, så skal du blot indtaste de oplysninger, de beder om – så godt du kan. Du vil komme igennem nogle forskellige ting, som du ikke kan svare på, men det har de taget højde for. Når alle ting er indtastet, så vil tjenestetorvet sammenligne priser fra forskellige forsikringsselskaber, så du kan vælge den, der passer dig allerbedst. Og det er her, du kan spare penge

Skab et overblik

Når alt er skrevet ind, så er det her, at tjenestetorvet kan hjælpe dig ekstra meget. Du vil få en lang liste med de forskellige forsikringsselskaber, og nu kan du selv vælge selskab. Der er ikke nogen telefonsælger, der skal sidde og fortælle dig om dit og dat i røret, når du ikke har tid eller gider. Der er ingen, der skal gøre dig klogere på noget, andet end dig. Ingen, der skal sælge dig ting med tilbud her og tilbud der. Du styrer. Du er i kontrol.

Og hvis du så finder et selskab, men ikke er tilfreds, så er det lige så let for dig at skifte igen. For det er gratis for dig at gøre, og du kan gøre det, når end du har tid. Så hvis du nu sidder hver måned med lidt for få penge, eller hvis du bare gerne vil have mere mellem hænderne, så er tjenestetorvet et oplagt sted at starte. Starte med at tage styringen væk fra selskaberne og ned i dine hænder.