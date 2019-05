Lav et staudebed med Torkild

Lupiner er en populær plante i studebedet. Foto: colourbox

På EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, lokale 204, kan man torsdag den 23. maj, kl. 16-17.30 få inspiration til anlæg og pasning af staudebede.

Af Erik Fisker

Sammen med lokale unge er der blevet forvandlet 10 kvadratmeter plænegræs til et bart bed i Naturbyens have på EnergiCenter Voldparken. Nu har centret inviteret Torkild Petersen til at komme og skabe et smukt staudebed med planter han har indsamlet, dyrket og plejet. Torkild vil undervejs fortælle om planterne og hvordan man kan arrangere og passe dem.

Alle der har lyst til at blive smittet af Torkilds begejstring for den danske naturs smukke planter skal være meget velkommen til at komme og være med. Gratis deltagelse.