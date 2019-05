Nu kan der brevstemmes til EU-Parlamentsvalget

EU flag as puzzle with Danish flag Dannebrog as a distant piece.

Foto: Colourbox.

I Brønshøj er der mulighed for at stemme i Borgerservice Brønshøj Bibliotek mandag til fredag kl. 12-16

Af Erik Fisker

Man behøver ikke at vente helt til søndag den 26. maj for at stemme til Europa-Parlamentsvalget. Allerede nu er der åbnet for stemmeboksen – også i Brønshøj.

– Ved Europa-Parlamentsvalget har vi ti forskellige steder i byen, man kan komme ned og brevstemme. Det er en stor gevinst for demokratiet, at vi i seks uger op til valget kan modtage stemmer fra borgere, der af forskellige årsager ikke stemmer på valgdagen – det sikrer en masse stemmer, som ellers vil gå tabt, siger direktør i Kultur- og Fritidsforvaltningen Thomas Jakobsen.

For at brevstemme skal man møde op på et af de ti brevstemmesteder, der findes i Københavns Kommune, og medbringe gyldig legitimation, dvs. kørekort, pas eller sundhedskort samt vælgerkort, hvis man har modtaget det. Adresserne på brevstemmestederne kan findes på kk.dk/valg.