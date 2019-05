Østergaard sov hos formand for uroramt håndboldklub

Morten Østergaard (t.v.) spiser morgenmad sammen med Lars Pedersen, formand for Freja. Foto: presse

Den radikale leder, Morten Østergaard, meldte ud, at han gerne vil overnatte hos danskere under valgkampen. 650 danskere har tilbudt en seng og i sidste uge sov han i Brønshøj

Af Erik Fisker

Ifølge Morten Østergaard er politikerne blevet så optagede af magtspil og Christiansborg-fnidder, at befolkningen har mistet troen på, at politikerne arbejder for dem. Han overnatter med egne ord hos vælgerne for at ”opleve de virkelige problemer, som borgerne slås med”.

Natten mellem mandag den 20. maj og tirsdag den 21. maj overnattede Morten Østergaard hos Lars Pedersen, som er leder af den lokale håndboldklub, Freja, i Brønshøj.

Håndboldklubben Frejas børn oplever utryghed pga. en gruppe unge, der har lavet uro i og omkring hallen. De har bl.a. sat ild til inventar, brudt døre op og ødelagt ting rundt om i hallen. Og det frustrerer Lars Pedersen.:

– Der er kun os til at håndtere det. Nu er vi nået dertil, hvor vi må bede forældrene om at aflevere deres børn til træning. Det er vores eksistens som klub, der bliver truet af den her uro, siger han. Og hvis der ikke bliver gjort noget, så er vi helt sikre på, at det ikke ændrer sig. Nogle må komme ud af busken og komme i gang. Det kan ikke være mig, der skal stå og lege politibetjent.

Og Morten Østergaard er enig, og siger at der må være grænser for, hvad man kan lægge af ansvar hos det frivillige Danmark.

Han ønsker at flytte penge fra grænsekontrollen til en mere præventiv indsats inden for Danmarks grænser.

– Vi synes ikke, at man skal bruge 100 millioner på grænsekontrol af lovlydige mennesker. I stedet vil vi ansætte kriminalitetsforebyggere. Det er folk, der er ansat af politiet. Kriminalitetsforebyggerne skal lave opsøgende arbejde og være i kontakt med politiet og forældre. Vi skal forhindre, at de unge får en vej ind i kriminalitet, og vi vil skabe tryghed her i Brønshøj, siger Morten Østergaard.