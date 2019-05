Persienner der passer perfekt

SPONSORERET INDHOLD: Persienner er den optimale løsning til dig, der vil have størst mulig kontrol over lysindfaldet fra dine vinduer. Du kan lukke helt i og skabe en hyggelig hulestemning, eller lukke helt op og få det maksimale ud af forårssolen.

SPONSORERET INDHOLD

Glem alt om standardstørrelser

Det kan være rigtig svært at finde standardstørrelser af persienner, som passer præcist til dine vinduer. Og livet er for kort til persienner der ikke passer perfekt. Der er flere måder, at få persienner i den helt rette størrelse, men den mest bekvemme er nok, at få en gardinservice på besøg, som kommer forbi hjemme hos dig med vognen fuld af forskellige vareprøver, så du kan se hvordan de forskellige typer af persienner gør sig i rummet inden du beslutter dig. Det kunne for eksempel være gardinbussen-prisgaranti.dk, der – som navnet antyder – ovenikøbet har prisgaranti.

Fordelen ved at vælge persienner speciallavet til netop dine vinduer, er, at du slipper for lysindfald på hver side af persiennen, hvor den ikke dækker dit vindue ordentligt. Mange gardinservices som kommer på hjemmebesøg, sørger også for både opmåling og montering, og det eneste du dermed skal gøre, er at bestille et besøg og vælge hvilken type persienner du vil have.

Skab sammenhæng

At vælge en skræddersyet løsning, har yderligere den fordel, at du kan vælge at få matchende persienner i hele boligen, hvilket giver et sammenhængende og roligt look. Man kunne foranlediges til at tro, at det låser indretningen at vælge matchende persienner eller gardiner i hele boligen, men det giver tværtimod mere frihed i resten af indretningen, da du allerede har skabt sammenhængen ved at vælge samme eller matchende løsning i hele huset.

Det behøver endda ikke matche 100% for at give et roligt udtryk. Vælg f.eks. samme materiale til alle persienner, men forskellige farver eller nuancer for hvert rum. Eller samme farve, men persienner i stuen og plisségardiner på kontoret. Kun fantasien sætter grænser.