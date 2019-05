Pølsesnak = luftsteg og vindfrikadeller

Af Frank Bentin, Ved Bellahøj Nord 12

Må sige, at historien om en nu lukket pølsevogn på Brønshøj Torv i den grad er pustet op til historien om ’En fjer, der blev til fem høns’.

Vi har i de seneste uger bl.a. her i Brønshøj-Husum Avis kunne følge den ene politiker og happening efter den anden fører sig frem… og hele mediemøllen kører med på vognen, måske lige med undtagelse af netop Brønshøj-Husum Avis. For som der stod i sidste uge: ’Efter forlydender om blandt andet chikane og butikstyverier i Brønshøj… ”Vi har ikke modtaget nogen anmeldelse på forholdene omkring chikanen mod pølsevognen, og vil ikke af egen drift indlede en efterforskning på det foreliggende grundlag”, siger politiinspektør Tommy Laursen til Brønshøj-Husum Avis.

Som jeg har fulgt denne pølsevognssaga startede den på netavisen2700. Det blev hurtigt fulgt op af formiddagsbladene og endda taget for gode varer i et par dage, bl.a. i BT som udråbte nogle ’Bellahøjdrenge’ til at være ’uromagerne’! Hvor ved de det fra… der er ikke modtaget nogle anmeldelser! Og de supplerende historier om at andre butikker har været hærget af uro og tyverier var gamle historier… heller ikke her nogen gerningsmænd.

Tre dage efter følger optrin ved Rytterskolen på Brønshøj Torv, der var medvirkende til, at vi nu har fået et 13. parti på stemmesedlen til FV. Det blev dagen efter fulgt op af besøg af DF med pølsevogn… hvor længe var den her? En time – ved det ikke men længe nok til et for DF godt pressefoto. Så følger SF ved dets formand med på vognen og bølger af spørgsmål og læserbreve følger i dvs. medier. Og nye læserbrev og indslag følger efter nu hvor også justitsministeren har besøgt Bellahøj onsdag den 8. maj.

Sorry to say… som jeg ser pølsevognssagaen er det en gang pølsesnak, der savner fornuft, fakta og beviser! Jo der er unge mennesker, der hænger ud hér som der er det i alle andre byområder. Men hvorfor Bellahøj skal rodes ind i det her… ja, det er sgu ikke fair. Det er blot med til at brændemærke et boligområde, der vel at mærke ikke er på, hverken nogen ’ghettoliste’ eller boner ud på målbare boligsociale parametre…

Det mest irriterende for mig ved dette mit eget læserbrev – er, at jeg bare måtte skrive det velvidende, at jeg nu selv bidrager med måske mere luftsteg eller vindfrikadeller. Men nu hvor valget ér udskrevet så gætter jeg dog på, at vindfrikadellerne erstattes af valgflæsk – de har vist i øvrigt samme smag som vindfrikadeller.