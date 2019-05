SAB og fsb enige om udviklingsplan for Tingbjerg

Fornyelsen af Tingbjerg er godt på vej. Her fotografi af Lille Torv med det planlagte nybyggeri indtegnet. I baggrunden Utterslev Mose. Foto: Illustration: fsb/SAB

Af Erik Fisker

Tingbjerg er kategoriseret som en ’hård ghetto’, og derfor skal Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senest den 1. juni modtage en udviklingsplan, om hvordan antallet af almene familieboliger bliver bragt ned til 40 %

Selvom den lokale fsb-bestyrelse i Tingbjerg sagde nej til planen, har repræsentantskaberne i boligselskaberne SAB og fsb har begge stemt ja til en fælles udviklingsplan for Tingbjerg. Den tager udgangspunkt i de planer og visioner, som SAB og fsb og samarbejdspartnere allerede har arbejdet med i de sidste 5-6 år, hvor målet er, at Tingbjerg skal fortsat udvikles som en grøn, aktiv og åben boligby.

– Jeg er stolt af, at SAB’s repræsentantskab har stemt ja til en udviklingsplan, hvor vi holder fast i at udvikle Tingbjerg. Vi skaber en varieret boligmasse, der kan sikre en mangfoldighed af beboere. Vi bevarer antallet af almene boliger i området, og vi frasælger ikke. Med beslutningen bestemmer vi selv, hvordan vi når regeringens krav om 40 % almene boliger. Bedre kan vi ikke gøre den inden for de rammer, lovgiver har sat, siger John Bøgelund Sørensen, formand for SAB.

– fsb’s repræsentantskabs ja betyder, at fsb er med til at udvikle Tingbjerg sammen med vores samarbejdspartnere. Vi har mange ønsker og visioner for Tingbjerg. Dem har vi arbejdet med de seneste 5-6 år, og det vil vi selvfølgelig gerne fortsætte med. Vi ønsker nemlig, at Tingbjerg om 10-15 år har flere beboere, nye boligformer, et mere varieret by- og butiksliv, flere veje ind og ud af området og bedre offentlig transport. Noget der vil være til glæde for alle, der bor i Tingbjerg, siger fsb’s formand Steen Søndergaard Thomsen.

Byudviklingsplanens fem spor:

1. Bedre forbindelser til naturen og byen

2. 1000 nye private boliger mellem husene

3. Udvikling af uderum

4. Udvikling af hovedstrøget Ruten

5. Nytænkning af de kommunale institutioner

Byudviklingplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem fsb, SAB v. KAB og NREP og danner bl.a. grundlag for at fsb og SAB over de kommende år vil sælge jord til den private ejendomsudvikler NREP