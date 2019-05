Skolevejsprojekt er sat i bero

Det var egentlig planen, at der skulle laves forskellige trafiksikkerstiltag i 2019 ved flere af Københavns Skoler

Af Erik Fisker

Det var egentlig planen, at der skulle laves forskellige trafiksikkerstiltag i 2019 ved flere af Københavns Skoler, blandt andet ved Brønshøj Skole, hvor der skulle have været anlagt hastighedsdæmpning i krydset Elmelundevej / Rytterskolehøj – men skolerne kommer til at vente et par år, før projekterne kan udføres. Det forventes, at projektet ved Brønshøj Skole bliver udført i 2021.

Projekterne er blevet sat i bero, fordi kommunens anlægsramme er blevet reduceret på grund af det nationale anlægsloft, der fastsættes i en aftale mellem regeringen og KL.