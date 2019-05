Som et marked skal være

Man var ikke i tvivl om, at man var til kræmmermarked på Bellahøj. Foto: Kaj Bonne.

Børnehjælpsdagen blev fejret med Kræmmermarked Bellahøj

Af Jan Løfberg

Ankers Tivoli Park, Børnehjælpsdag og Kræmmermarked. På Bellahøj. I god, gammel traditionel stil. Det var som et marked skulle være.

Lige dele gøgl, underholdning, forlystelser noget for børnene, lotteri og varer på hylderne.

Gennem tre dage – fredag, lørdag og søndag – prøvede man aprilvejrets luner, selv om kalenderen foreskrev maj. Hundekoldt fra morgenstunden, lidt omskifteligt vejr og så ellers ind imellem bragende flot sol.

Der var masser af god musik. I fredags gav Mathildes Falch den gas på den store scene. Kunstnere som Sussi og Leo, Rocazino og diverse jazzbands samt Patrick fra X-factor sørgede blandt andre for de musikalske indslag. For børnene var der masser at tage sig til og prøve. Det var også muligt at få et foto og autografer med Gurli og Gustav Gris.