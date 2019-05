Sommerjazz i haven

Den alsidige sanger Kira Martini synger i Pilegårdens have. Foto: Mikkel-bo.dk

Tre udendørs-koncerter i Pilegårdens have. Kira Martini åbner sæsonen

Af Redaktionen, redigeret

Den populære sanger Kira Martini gæster Pilegården tirsdag d. 28. maj kl. 19 til den første af tre gratis udendørs sommerkoncerter.

Sommeren er så småt på vej og det fejrer den lokale forening JazzPetanque med en stribe gode jazzkoncerter på den akustiske scene i Pilegårdens grønne have. Som altid er det musikalske niveau højt, når den traditionelle jazz’ ypperste og mest erfarne repræsentanter møder morgendagens jazznavne.

Jazzsangerinden der indfinder sig på scenen til den første jazzkoncert har en forkærlighed for at mikse genrer som bossa, samba, New Orleans, funk og choro, som hun tilsætter egne kompositioner.

”Den 31-årige sangerinde Kira Martini hører til de jazzkunstnere, der kan og vil mange ting. Men i modsætning til de fleste andre, så formår hun at bevæge sig omkring i sit mangesidige univers, uden at der bliver tale om en zig-zag-kurs. Kort sagt – hun er sig selv hele vejen, og med sin fine stemme og engagement er hun kvinde for at levere en musikoplevelse, hvor også variationerne bidrager til et smukt og helstøbt resultat, skrev Berlingske begejstret, da hun udgav albummet Yellow House Sessions.

Kira Martinis forhold til de store jazzstandarder er også noget særligt, for hun leverer dem med en selvfølgelighed, der gør, at man næsten tror, hun har skrevet dem selv.

Et dygtigt hold

Med sig på scenen denne aften i Pilegården har hun et hold af dygtige musikere, herunder Mads Søndergaard, der er uddannet ved de hollandske musikkonservatorium i Amsterdam. Den lokale trombonist, komponist og arrangør ”Fessor” gør hende ligeledes selskab på scenen. Han har spillet jazz siden 1956 (!) og er en institution på den danske jazzscene.

Varemærket: Nutidig, tidløs musik, men med den varme og følelse, som man kender fra den originale New Orleansmusik, samt i gospel- og bluesmusikken.

Peter Marott og Morten Ærø er begge uddannet på Rytmisk aMusikkonservatorium i København og har løbende masser af koncerter bag sig i forskellige konstellationer, herunder på Det Kongelige Teater, hvor de bidrog til lydsiden ved cirka 40 cabaret-forestillinger. Marott har altid haft en forkærlighed for New Orleans-musikken i alle dens former, og han har formået at bringe de gamle traditioner ind i den moderne musik. Det samme gør han denne aften, hvor den traditionelle jazz serveres frisk, opdateret og tillokkende.

Du kan allerede nu skrive ide næste sommerkoncerter ind i din kalender. Fessor & Venner præsenterer pianisten og vokalisten Hans Knudsen tirsdag den 25. juni kl. 19, og Fesser & Venner lader Esben Just spille klaver og synge tirsdag den 6. august kl. 19.

Bliver vejret dårligt, rykker koncerten indenfor. Der bliver tændt op i grillen kl. 18.00 og publikum er velkomne til at grille deres medbragte mad. Egne drikkevarer må man dog ikke have med, men de kan købes hos Café Pilen. Der kan også bestilles smørrebrød på tlf. 61453624 senest fredag d. 24. maj.

Sommerjazz i Pilegårdens have er arrangeret af Klubben JazzPetanque med økonomisk støtte fra Bellahøj Kræmmerfestival. Koncerten afvikles i samarbejde med Kulturhuset Pilegården, Café Pilen og Ole ”Fessor” Lindgreen. JL