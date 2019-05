Spil for fansene

Efter en god start på slutspillet med en sejr over Jammerbugt FC, så har det ikke set godt ud i de to seneste kampe mod hhv. Aarhus Fremad og Kolding IF. Her er det blevet til nul mål, nul point og meget få chancer.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

Man kan da også godt frygte, at sæsonen er overstået og at der ikke er mere at spille for, men den holdning skal pakkes væk. Ja, der er langt op til oprykningen, men vi er i et jubilæumsår, hvor klubben skal vise sig frem fra sin bedste side.

Samtidig har vi også en række fans – Danmarks Smukkeste – der har visse forventninger til holdet og altid håber på en sejr. Så, hvis der ikke er oprykningen at spille for, så er der i det mindste fansenes gunst og glæde at spille for.

Fansene ved godt, at man ikke kan vinde hver kamp. Men de forventer, at brodden kæmpes ud af shortsene, og at spillerne giver den alt, hvad de har. Det giver ikke altid point, men det giver respekt.

Danmarks Smukkeste møder trofast op uanset, hvor vi spiller henne, og efter kampene viser spillerne også deres respekt ved at gå ud og takke fansene. Nu skal den respekt også bare vises på banen.

Og det skal ske allerede på lørdag, når Ringkøbing kommer på besøg for første gang på Tingbjerg Ground. Ringkøbing ligger sidst i oprykningsspillet og har lige lidt et nederlag til vores rivaler for AB. Det er derfor to såret hold, der mødes på lørdag, og hvor begge hold håber på at kunne vende bøtten.

Så kom ud til Tingbjerg Ground på lørdag og vis spillerne, at støtten stadig er der.

Derudover ønsker vi Ringkøbings spillere og supportere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.