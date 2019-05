Spillerne gav klubben en jubilæumsgave

Brønshøj besejrede Ringkøbing med 4-2

Af Jan Løfberg

Onsdag den 15. maj fra kl. 14-18 holder Brønshøj Boldklub 100 års jubilæumsreception i klublokalerne på Ruten 2 i Tingbjerg. Divisionsspillerne gav klubben en dejlig gave på forhånd ved at vinde 4-2 over bundholdet Ringkøbing. Reelt set er oprykningschancen til 1. division allerede forduftet, og den resterende del af forårssæsonen kan bruges til at skærpe spillet, så man kommer godt fra start i efterårssæsonen og dermed lægger sig lunt til også at være med i oprykningsspillet næste år.

Brønshøjs mål blev scoret af Kevin Bechmann Timm, Oscar Buch, Casper Löween Jensen før pausen, og efter pausen blev en Ringkøbing-back noteret for et selvmål.

Tilskuertallet i lørdags var skuffende med blot 428 sjæle. Det er som om, at nu hvor oprykningen er så godt som væk, at man finder andre gøremål. Næste kamp spilles også i Tingbjerg. Det sker lørdag den 18. maj kl. 15 mod Middelfart.