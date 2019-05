Stærk mentalitet

Vi er tilbage på sejrssporet efter to flotte sejre på 4-2 og 2-1 over Ringkøbing og Middelfart, og det er herligt at se holdet kæmpe brodden ud af shortsene. Man kunne ellers godt frygte, at der ikke vil blive gået 100 procent til den i kampene, da oprykningen er væk. Men det er langt fra tilfældet.

Af Christian Haslund