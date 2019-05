To gratisarrangementer i Tingbjerg

Menneskebyen kan opleves freem til den 28. juni i Tingbjerg. Foto: Charlotte Brøndum

Udstilling om Tingbjerg i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus

Af Redaktionen, redigeret

Kunstnerduen Bank & Rau er en af flere kunstnere, der har hentet inspiration i Steen Eiler Rasmussens Tingbjerg til deres værker. I efteråret gæstede de Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus i forbindelse med deres udstilling Menneskebyen, der var særligt skabt til Nikolaj Kunsthal, for at fortælle om værkets tilblivelse.

Nu kan uddrag af den velbesøgte udstilling opleves i det kulturelle hus.

– Det er enestående at vi nu har værker fra Menneskebyen stående i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus. Det giver Tingbjergs borgere mulighed for at se deres egen bydel udtrykt i kunsten lige der, hvor de bor. Og det klæder og forskønner vores i forvejen smukke bygning, fortæller kulturmedarbejder Laust Færch.

Menneskebyen, der refererer til arkitekten Steen Eiler Rasmussens kaldenavn for Tingbjerg, er skabt med afsæt i samtaler med Tingbjergborgere og det er således herboende menneskers historier og erfaringer, der ligger til grund for en række skulpturer og figurer som ”befolker” installationen.

”Menneskebyen” kan opleves gratis frem til d. 28. juni. Udstillingen er støttet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Kulturaften

Hvis man har lyst til at opleve endnu mere kunst i Tingbjerg, inviterer studerende fra forskellige kunstakademier i hele norden til kulturaften i huset. Der vil være mulighed for at se grafiske tryk, papirværker og opleve tre forskellige performances. Det hele afsluttes med kaffe og kage.

Idéen bag arrangementet er at flytte kunsten væk fra museer og gallerier og ud til kultur- og forsamlingshuse, hvor den ifølge arrangørerne også burde høre hjemme.

Kulturaften finder sted i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus 29. maj fra kl 19-21. Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding. JL