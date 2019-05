Fra det velbesøgte vælgermøde i Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus. Foto: Charlotte Brøndum

Tingbjergs nye kulturhus lagde også lokaler til en politisk paneldebat.

Af Erik Fisker

Forfatter og sociolog Aydin Soei var ordstyrer, og han lagde ud med at stille alle de fremmødte folketingskandidater spørgsmålet: Hvorfor skal folk i Tingbjerg stemme på dig? Herefter var der mulighed for at nogle af de omkring 80 fremmødte borgere kunne stille spørgsmål til panelet.

Pernille Høholt, der er formand for SABs bestyrelse i Tingbjerg, var med til at arrangere vælgermødet, og for hende er det vigtigt, at den slags møder bliver holdt i alle bydele: – Vi skal holde vælgermøder, fordi det får politik tæt på os. Politik er det, som styrer samfundet og vi skal alle lære at bruge det system, sagde hun i sin velkomst.

I panelet sad bl.a. folketingsmedlemmerne Martin Henriksen (O), Ida Auken (B) og Yildiz Akdogan (A) og Rune Lund (Ø).